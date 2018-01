Von Deutschland aus sind erneut abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben worden.

Die Maschine mit 19 Personen an Bord, die gestern Abend in Düsseldorf gestartet war, ist inzwischen in Kabul gelandet.

Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage in dem Land umstritten. Allein in der Hauptstadt kamen im vergangenen Jahr mehr als 500 Menschen bei Anschlägen ums Leben. Derzeit werden nach Afghanistan nur Straftäter, sogenannte Gefährder sowie Personen abgeschoben, die falsche Angaben zu ihrer Identität machen.



