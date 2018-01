Von Deutschland aus sind erneut 19 abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben worden.

Das gestern Abend in Düsseldorf gestartete Flugzeug landete

heute früh in Kabul. Laut Bundesinnenministerium handelte es sich bei den Passagieren ausnahmslos um Straftäter, Gefährder sowie Personen, die eine Mitwirkung an ihrer Identitätsfeststellung verweigern.



Nach WDR-Informationen sollten ursprünglich 70 bis 80 Afghanen zurückgebracht werden. Nach Angaben von Flüchtlingsinitiativen waren es am Ende deutlich weniger, unter anderem wegen Krankheit der Betroffenen oder Einsprüchen in letzter Minute.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.