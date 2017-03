Die Abschiebung eines Terrorverdächtigen nach Tunesien ist offenbar in letzter Minute gestoppt worden.

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, stellte der 36-Jährige einen Asylantrag mit der Begründung, in seinem Heimatland drohe ihm die Todesstrafe. Das zuständige Verwaltungsgericht habe einem Eilantrag seiner Anwälte stattgegeben, da über das Asylgesuch erst noch entschieden werden müsse. Daher habe die Bundespolizei den Mann aus dem bereits auf dem Rollfeld stehenden Flugzeug geholt. Der Tunesier war Anfang Februar im Zuge einer Großrazzia festgenommen worden. Er soll in Deutschland ein Netzwerk für einen Anschlag aufgebaut haben.



Zudem soll er an dem Anschlag auf das Nationalmuseum von Bardo in Tunis im März 2015 beteiligt gewesen sein, bei dem 21 ausländische Touristen getötet wurden.