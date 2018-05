Hessen hat den Terrorverdächtigen Haikel S. nach Tunesien abgeschoben.

Die Bundespolizei habe den Islamisten heute früh den tunesischen Behörden übergeben, sagte der hessische Innenminister Beuth in Wiesbaden.



Haikel S. wird von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft und hatte sich über Monate juristisch gegen die Abschiebung gewehrt. Am Montag hatte das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung endgültig gebilligt. Zur Begründung hieß es, dem Mann drohe in Tunesien nicht die Todesstrafe, weil diese dort faktisch nicht mehr vollstreckt werde. Haikel S. soll 2015 am Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis beteiligt gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.