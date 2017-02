Die Zahl der Abschiebungen und Ausreisen aus Deutschland steigt deutlich. Und doch leben immer mehr hier, die eigentlich ausreisen müssten. Und ihre Zahl wird massiv weiter steigen, je mehr das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Altfälle entscheidet. Damit steigt auch der Erwartungsdruck auf die Politik. Das spüren auch die Ministerpräsidenten. Insofern wird es über das Ziel von mehr Abschiebungen und Ausreisen heute wenig Streit geben. Streiten wird man sich voraussichtlich über föderale Fragen. Schon jetzt unterstützt der Bund den praktischen Vollzug der Abschiebung, er möchte mehr davon in die eigene Hand nehmen. Über manche dieser Vorschläge kann man sich streiten.

Gleichzeitig gilt aber auch: Es gibt keinen Grundrechtsschutz durch Organisationsversagen. Wenn der Vollzug staatlicher Entscheidungen allein daran scheitert, dass Bund und Länder sich im Gestrüpp der Zuständigkeit verlieren, muss man das ändern. Manches in diesem Papier ist sinnvoll und wird beschlossen werden, etwa noch mehr Unterstützung als bisher für die freiwillige Rückkehr, wo es sinnvoll ist. So weit, so gut, aber loben kann man das Papier trotzdem nicht, im Gegenteil:

Das 16-Punkte-Papier, mit dem die Kanzlerin in die laufenden Verhandlungen gegangen ist, ist nicht einfach ein weitere Abschied von der Willkommenskultur – in manchen Teilen scheint es als erkläre es den Ausreisepflichtigen zum Feind. Das gilt etwa für die Idee der euphemistisch sogenannten Bundesausreisezentren. Solche Zentren, in die die Länder Abzuschiebende schicken sollen, damit der Bund ab da übernimmt, sind zweifellos praktisch. Wenn noch nicht alle Papiere da sind, wenn der Flieger noch nicht voll ist, schlicht: Wenn die Organisation so recht nicht klappt, können die Leute bis dahin eingesperrt werden – mit einem neuen, auf zehn Tage verlängerten Ausreisegewahrsam.

Freiheitsbeschränkung, damit die Verfahren leichter laufen, das macht man nicht

Das geht gar nicht. Freiheitsbeschränkung, damit die Verfahren leichter laufen, das macht man nicht. Kein Wunder, dass auch die Gewerkschaft der Polizei hier rechtsstaatliche Bauchschmerzen hat. Wohl gemerkt: Für Gefährder braucht man das nicht, die kann man – so zumindest ist es geplant – ohnehin einsperren. Für Tausende Geduldete ist eine andere Idee fatal:

Wer lange Jahre in Deutschland lebt, der wurde bisher einen Monat vor Entzug seiner Duldung informiert. Fällt das fort, bedeutet das dauerhafte Angst für alle, die es betreffen kann. Und geduldet sind ganz unterschiedliche Menschen, auch solche, die gut integriert sind und auf einen anderen Status hoffen können – nur können sie sich eben nicht sicher sein. Es gibt noch einige solcher Härten, und die Absicht ist klar: Die Bundesregierung will sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Zumal absehbar ist, dass auch nach diesem Gipfel, wie nach vielen früheren, viele Ausreisepflichtige in Deutschland bleiben werden. Zu komplex sind die Anforderungen, zu unterschiedlich die Hindernisse. Daran zu arbeiten, ist richtig. Unterschiedslos Härte zu markieren dagegen ist schäbig. Und es wird sich vermutlich auch nicht auszahlen. Denn es ist wohl so: Gewinnen können mindestens politisch Verantwortliche mit dem Thema Abschiebung nicht. Aber verlieren.

