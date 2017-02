Bislang sei es schwer möglich, Abschiebungen in die Maghreb-Staaten, also vor allem Tunesien, Algerien und Marokko, durchzuführen. "Die Staaten sind nicht bereit, die Menschen wieder aufzunehmen, wir bekommen teilweise keine Antworten", sagte Sieling. Bremen habe eine Liste von 15 ausreisepflichtigen und darunter teils straffälligen Menschen vorgelegt - abschieben können habe man nur eine Person. "Das liegt nicht an uns. Es ist wichtig, dass die Verantwortung endlich wahrgenommen wird." Die Bundesregierung solle ihre Macht einsetzen, um das zu verändern. "Merkel will nach Marokko, Algerien, Tunesien reisen - da wünschen wir alle viel Erfolg."

Für erfolgreich hält Sieling das Prinzip der freiwilligen Ausreise nach vorheriger Beratung. 90 Prozent der Menschen, die das Land verlassen müssten, täten dies auch freiwillig. Dass beispielsweise Bayern mehr Abschiebungen durchführe, liege vor allem daran, dass "Bayern kein System der freiwilligen Rückkehrberatung hat".

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.