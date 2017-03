Die Europäische Kommission hat die EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, schneller und konsequenter abzuschieben.

EU-Innenkommissar Avramopoulos stellte in Brüssel einen Aktionsplan vor, um die "Rückkehrquoten nicht schutzbedürftiger Migranten wesentlich zu erhöhen". Dies sei auch ein deutliches Signal, um zu verhindern, dass sich Menschen auf die gefährliche Reise in die EU machten. Avramopoulos plädierte dafür, rasch Rücknahmeabkommen mit Drittstaaten abzuschließen. Die EU-Kommission will in diesem Jahr dafür 200 Millionen Euro bereitstellen.