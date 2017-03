Die Europäische Kommission ruft die EU-Mitgliedstaaten zu einer konsequenteren Linie bei Abschiebungen auf.

Innenkommissar Avramopoulos sagte der Zeitung "Die Welt", Rückführungen seien - Zitat - ein "essentielles Element in der Gleichung der europäischen Migrationspolitik". Derzeit werde nur rund ein Drittel der Menschen zurückgebracht, die den Bescheid erhielten, dass sie Europa verlassen müssten. Wolle man Kooperation und Rückführungen mit Herkunftsländern von irregulären Migranten verbessern, müsse man zunächst sicherstellen, dass das System in der EU selbst funktioniere.



Die Europäische Kommission will heute einen Aktionsplan zur schnelleren Abschiebung von Flüchtlingen präsentieren. Ziel ist es, die Rückführungsraten insgesamt zu erhöhen.