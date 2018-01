Ein Flugzeug mit in Deutschland abgelehnten afghanischen Asylbewerbern ist in der Hauptstadt Kabul gelandet.

An Bord der Maschine waren nach Angaben der bayerischen Landesregierung 19 Personen. Das Flugzeug war gestern Abend in Düsseldorf gestartet. Vor dem Abflug demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Abschiebung, die sie als völkerrechtswidrig bezeichneten. Es ist die neunte Sammelabschiebung von Afghanen seit Dezember 2016. Kritiker stufen die Sicherheitslage in Afghanistan als zu gefährlich ein. Allein in Kabul gab es im vergangenen Jahr mehr als 20 Anschläge mit mehr als 500 Todesopfern.

