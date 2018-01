Deutsche Gerichte und Behörden müssen vor der Abschiebung eines verurteilten Islamisten genau prüfen, ob ihm in der Heimat Folter oder unmenschliche Haft droht.

Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und die Abschiebung eines türkischen Staatsbürgers vorerst gestoppt. Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Mann war 2015 vom Kammergericht Berlin zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er sich nach Überzeugung der Richter salafistischen Kreisen angeschlossen und eine Terrororganisation unterstützt hatte. Als er abgeschoben werden sollte, legte er Beschwerde ein und beantragte Asyl, weil ihm in der Türkei ein Strafverfahren drohe.



Die Verfassungsrichter forderten die Vorinstanz auf, den Fall noch einmal zu prüfen. Notfalls müsse die Türkei zusichern, dass die Menschenrechte des Mannes nach einer Abschiebung nicht verletzt würden.



(AZ. 2 BvR2259/17)

