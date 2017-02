Abschiebungen sind grausam. Polizisten, die morgens um fünf vor der Wohnungstür stehen und Menschen in Handschellen abführen. Abgelehnte Asylbewerber, die in einer Gefängniszelle ihrer erzwungenen Rückkehr entgegensehen. Flugzeuge, die – wie heute in München - Afghanen zurück nach Kabul fliegen und dort weitgehend ihrem ungewissen Schicksal überlassen. Wer sich über solche Bilder freut, ist genauso grausam wie die Abschiebungen selbst.

Und dennoch sind Abschiebungen nötig. Die verschärften Abschiebe-Regeln, die die Bundesregierung heute beschlossen hat, sind richtig. Denn sie senden zwei Signale. Eines nach innen, eines nach außen.

Deutschland hält sich an seine eigenen Regeln

Das Signal nach außen lautet: wenn ihr vor dem Bürgerkrieg in Syrien flüchtet, ist unser Asylrecht eines der großzügigsten weltweit. Kein Land der Welt hat im vergangenen Jahr mehr Syrern Asyl gewährt als Deutschland. Kommt ihr aber aus Tunesien, Pakistan oder Albanien, lohnt es sich nicht für Euch. Eure Chancen, hier Asyl zu erhalten, sind gering. Wir werden Eure Herkunft herausfinden, notfalls, indem wir Eure Handydaten überprüfen. Und dann werden wir Euch zurückbringen.



Das Signal nach innen lautet: Deutschland hält sich an seine eigenen Regeln. Großzügigkeit geht Hand in Hand mit Konsequenz. Wenn das Bundesamt für Flüchtlinge einen Asylantrag ablehnt und ein Gericht das bestätigt, setzt der Staat diese Entscheidung um.



Anders wird die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land auf Dauer ihre Zustimmung verweigern. Denn die Lasten des hohen Flüchtlingsandrangs sind enorm, die Risiken schwer absehbar. Der Satz "Wir schaffen das" – den man in letzter Zeit so selten hört – er gilt noch immer. Aber nur dann, wenn sich alle an die Regeln halten: Ämter, Asylbewerber, Medien, Politiker.

Man kann Merkel schwerlich Kalkül unterstellen

Einige rot-rot-grün regierte Bundesländer spielen derzeit nicht nach den Regeln: Bremen, Thüringen, NRW und andere weigern sich, abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben. Dahinter steckt nicht nur Großherzigkeit, sondern auch Kalkül: SPD, Grüne und Linke wollen für Moral und Gewissen zuständig sein. CDU und CSU sollen die hässlichen Bilder verantworten.

Mag sein, dass Angela Merkel das gar nicht so unwillkommen ist. Der Titel "Abschiebe-Kanzlerin" könnte ihr im bevorstehenden Bundestags-Wahlkampf nutzen. Aber man kann Merkel schwerlich Kalkül unterstellen. Sie hat von Anfang an gesagt: Abschiebungen gehören zum "Wir schaffen das" dazu. Mag sein, dass Merkel vor eineinhalb Jahren in der Asylpolitik zu großzügig war. Jetzt handelt sie nur konsequent – und richtig.

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.