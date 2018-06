Die Organisation Pro Asyl hat die Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel zu Abschiebungen nach Afghanistan kritisiert.

Diese seien weder von Fakten gedeckt noch vom Lagebericht des Auswärtigen Amtes, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt der Nachrichtenagentur AFP. Sie seien vielmehr geprägt vom innenpolitischen Druck, mehr abzuschieben. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner sagte der "Berliner Zeitung", er sehe keinen Anlass für eine hektische Veränderung der restriktiven Abschiebepraxis.



Merkel hatte in einer Fragestunde im Bundestag erklärt, angesichts des Lageberichts des Auswärtigen Amtes sehe sie keine Notwendigkeit mehr, den Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan aufrechtzuerhalten. In dem Papier wird die Sicherheitslage in Afghanistan zwar als volatil bezeichnet. Zugleich heißt es aber, es gebe keine systematische, staatlich organisierte Gewalt gegen die Bevölkerung. Bisher werden nur Gefährder und Straftäter in das Land zurückgeschickt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.