CSU-Landesgruppenchef Dobrindt stößt mit seinen Äußerungen über eine - so wörtlich - "Anti-Abschiebe-Industrie" auf Kritik.

Dobrindt brauche offenbar einen Grundkurs in Sachen Rechtsstaat, erklärte die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Grund- und Menschenrechte würden nicht nur für Deutsche gelten. Es sei der Kern eines Rechtsstaates, dass Behördenentscheidungen von unabhängigen Gerichten überprüft würden. Mehr als 40 Prozent der Klagen gegen die Ablehnung von Asylanträgen seien im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen.



Dobrindt hatte zuvor erklärt, mit den Klagen arbeite man nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Er nannte es in der "Bild am Sonntag" nicht akzeptabel, wenn die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert würden.

