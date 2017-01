Abschiebungen Romann fordert mehr Kompetenzen für Bund

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann (picture-alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Bundespolizeipräsident Romann hat sich für eine zentrale Zuständigkeit bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ausgesprochen.

Romann sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, es sei verfahrensökonomischer und schneller, das Prozedere ganz dem Bund zu überlassen. Derzeit entscheide zwar eine Bundesbehörde darüber, ob ein Migrant Recht auf Asyl habe. Werde dies verneint, gehe die Zuständigkeit jedoch an die kommunalen Ausländerämter und die Landespolizeien über. Hätte der Bund den Berlin-Attentäter Amri nicht an die Landesbehörden abgeben müssen, wäre es möglicherweise zu einer Abschiebung gekommen, meinte der Polizeipräsident.



Hauptziel der Bundespolizei sei es, die unerlaubte Einreise nach Deutschland zu verhindern. Hier sei es hilfreich, den Bund wie von Innenminister de Maizière gefordert mit zusätzlichen Kompetenzen auszustatten, sagte Romann. So müsse etwa der Grenzraum neu definiert und ausgeweitet werden. Außerdem seien Verbesserungen im Abschiebeverfahren mit jenen Ländern sinnvoll, die ihre Staatsbürger nur mit Papieren zurücknehmen wollten. Völkerrechtlich gebe es keine Verpflichtung, sie mit solchen Dokumenten auszustatten.