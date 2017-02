Abschiebungen Söder: "Derzeitige Zahlen sind ein Witz"

Markus Söder (dpa / picture-alliance / Peter Kneffel)

Bayerns Finanzminister Söder hat deutlich mehr Abschiebungen gefordert.

Er sagte der "Welt am Sonntag", Sammelabschiebungen mit gerade einmal 20 Leuten seien ein Witz. Es müssten Tausende sein, die abgeschoben werden, so der CSU-Politiker. Söder sagte, der Bürger verstehe nicht, warum junge Deutsche Militärdienst in Afghanistan leisteten, afghanische Männer jedoch in Deutschland bleiben dürften. Politiker der Grünen forderten dagegen, die Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen, weil das Land nicht sicher sei.



Am Mittwoch waren 18 Afghanen von München nach Kabul geflogen worden. Im vergangenen Jahr schob Deutschland insgesamt 67 Ausreisepflichtige nach Afghanistan ab.