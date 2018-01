Am Flughafen Düsseldorf ist wieder eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern in Richtung Afghanistan gestartet.

Das bestätigte die Bundespolizei, die keine Angaben zur genauen Zahl der Abgeschobenen machte. Flüchtlingsinitiativen gingen davon aus, dass womöglich nur 17 Personen an Bord waren - unter anderem wegen Erkrankungen und Einsprüchen in letzter Minute.



Am Flughafen demonstrierten einige hundert Menschen gegen die Abschiebung, die sie als völkerrechtswidrig bezeichneten. Seit Dezember 2016 sind mehr als 150 Afghanen per Flugzeug abgeschoben worden, darunter vor allem Straftäter. Kritiker stufen die Sicherheitslage in Afghanistan als zu gefährlich ein.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.