Mit einem europäischen Trauerakt im französischen Straßburg und einer Totenmesse in Speyer nehmen Europa und Deutschland heute Abschied von Helmut Kohl.

Der Altbundeskanzler war Mitte Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Zu den Rednern in Straßburg gehören Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsident Juncker, der russische Regierungschef Medwedew und der ehemalige US-Präsident Clinton. Es ist das erste Mal, dass die EU für einen verstorbenen Politiker einen europäischen Trauerakt ausrichtet. Am Abend wird Kohl nach einem Ehrenzeremoniell der Bundeswehr in Speyer beigesetzt. Zur Totenmesse im Dom der rheinland-pfälzischen Stadt sind 1.500 Gäste geladen.