Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Pöttering, hat die Verdienste des verstorbenen Altbundeskanzlers, Kohl, gewürdigt.

Es sei für die Wiedervereinigung Deutschlands entscheidend gewesen, dass Kohl nicht nur das Vertrauen der europäischen Regierungschefs sondern auch von Michail Gorbatschow und George W. Bush senior gewonnen habe, sagte Pöttering im Deutschlandfunk. Kohl habe sich zudem sehr verdient in der Europapolitik gemacht. Der Trauerakt in Straßburg bringe zum Ausdruck, welche Wertschätzung Kohl genossen habe.



Pöttering plädierte dafür, dass eine Stiftung gegründet wird, damit das Kohls Erbe wissenschaftlich aufgearbeitet werden könne. Die Konrad-Adenauer-Stiftung habe Kohl auch Unterlagen zur Verfügung gestellt aber immer mit der Vereinbarung, dass diese Akten zurückgegeben werden. "Ich würde auch nicht empfehlen darüber jetzt groß eine Auseinandersetzung zu beginnen. Dies sollte in Ruhe mit den zuständigen Institutionen und mit Kohls Witwe diskutiert werden." Er sei überzeugt, dass Maike Kohl-Richter ein großes Interesse daran habe, dass Kohls Vermächtnis hinreichend gewürdigt werde.



Zu den Rednern in Straßburg gehören Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsident Juncker, der russische Regierungschef Medwedew und der ehemalige US-Präsident Clinton. Es ist das erste Mal, dass die EU für einen verstorbenen Politiker einen europäischen Trauerakt ausrichtet. Am Abend wird Kohl nach einem Ehrenzeremoniell der Bundeswehr in Speyer beigesetzt. Zur Totenmesse im Dom der rheinland-pfälzischen Stadt sind 1.500 Gäste geladen. Kohl war Mitte Juni im Alter von 87 Jahren gestorben.



Der Deutschlandfunk überträgt den Trauerakt für Helmut Kohl in Straßburg ab 11 Uhr.