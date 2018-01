Das Problem sei, dass die Politik heute immer noch auf Traditionen der alten Industrie setze, sagte Müller. Dabei gehe es um die Erneuerung der Gesellschaft und im Kern um Gerechtigkeitsfragen. Bereits in den 1990er-Jahren sei man bei der Klimapolitik eingeknickt, als visionäre Vorschläge der Klima-Enquete-Kommission nicht angenommen worden seien, so Müller.

Union und SPD wollen Medienberichten zufolge in einer neuen Großen Koalition die deutschen Klimaziele für 2020 offiziell aufgeben. In der CDU-Zentrale in Berlin kommen am Vormittag die Unterhändler von CDU, CSU und SPD zusammen, um ihre Gespräche über eine große Koalition fortsetzen. Zunächst sollen die Facharbeitsgruppen zusammenkommen, die ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen haben.