Nach dem europäischen Trauerakt in Straßburg wird das Gedenken an den verstorbenen Alt-Kanzler Kohl in Deutschland fortgesetzt.

Der Sarg wird derzeit mit dem Schiff von Ludwigshafen nach Speyer gebracht. Dort finden am Abend eine Totenmesse und die Beisetzung statt. In Ludwigshafen, Kohls Heimatstadt, säumten zahlreiche Bürger die Straßen, als der mit einer Deutschland-Flagge bedeckte Sarg vorbeifuhr.



Am Vormittag würdigte EU-Kommissionspräsident Juncker den Verstorbenen im Europäischen Parlament in Straßburg als deutschen und europäischen Patrioten. Mit ihm sei ein Nachkriegsgigant gegangen. Bundeskanzlerin Merkel nannte Kohls Lebenswerk überragend. Sie sagte wörtlich: "Sie haben unendlich viel erreicht. Jetzt ist es an uns, Ihr Vermächtnis zu wahren."



Auch der frühere US-Präsident Clinton, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Regierungschef Medwedjew gedachten des Alt-Kanzlers.