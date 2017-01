Abschiedsansprache US-Präsident Obama mahnt zu gesellschaftlicher Solidarität

Der scheidende US-Präsident Barack Obama bei seiner Abschiedsrede in Chicago. (Nicholas Kamm / AFP)

Der scheidende US-Präsident Obama hat sich mit einem Aufruf zur Geschlossenheit von seinen Landsleuten verabschiedet.

Die Demokratie könne nur funktionieren, wenn das Land zusammenstehe, sagte Obama in einer Rede in Chicago. Der gesellschaftliche Zusammenhalt werde zersetzt, wenn Mitbürger, die eine andere Meinung hätten, als bösartig betrachtet würden. Obama warnte auch davor, Minderheiten zu diskriminieren und rief dazu auf, Ungleichheiten zu überwinden, vor allem die zwischen Schwarzen und Weißen. Er übergibt sein Amt am 20. Januar an seinen Nachfolger Trump.