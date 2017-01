Abschiedsrede Gauck fordert aktivere Sicherheitspolitik

Bundespräsident Joachim Gauck bei seiner Abschiedsrede im Schloss Bellevue. (picture alliance / Michael Kappeler/dpa)

Bundespräsident Gauck hat von Deutschland und Europa eine aktivere Sicherheitspolitik gefordert.

Die Verteidigungsbemühungen müssten verstärkt werden, um nicht zum Spielball der Interessen anderer zu werden, sagte Gauck in einer Rede zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit. Die liberale Demokratie und das politische Projekt des Westens stünden unter Beschuss. Es brauche eine wehrhafte Demokratie, um Gefahren durch internationale Konflikte und durch Populismus abzuwehren. Der Rechtsstaat verliere, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweise. Man müsse mehr tun, um gemeinsam Konflikten vorzubeugen und Krisen abzuwehren. Zwar sei Deutschland so gut und so demokratisch wie nie zuvor. Es seien aber große Anstrengungen notwendig, damit die Bundesrepublik auch in Zukunft stark bleibe, betonte Gauck. Der Bundespräsident sprach sich im Berliner Schloss Bellevue auch für ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands etwa in der Nato oder UNO aus.