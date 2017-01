Abschiedsrede Gauck warnt vor Gefahren für Demokratie

Bundespräsident Joachim Gauck bei seiner Abschiedsrede im Schloss Bellevue. (picture alliance / Michael Kappeler/dpa)

Bundespräsident Gauck hat in einer Rede zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit zu mehr Einsatz für die Verteidigung der Demokratie aufgerufen.

Deutschland sei so gut und so demokratisch wie nie zuvor, sagte er vor rund 200 Gästen im Berliner Schloss Bellevue. Dem Land drohten jedoch Gefahren, etwa durch internationale Konflikte, aber auch durch Populismus. Es seien große Anstrengungen notwendig, damit die Bundesrepublik auch in Zukunft stark bleibe, betonte Gauck. Der Rechtsstaat verliere, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweise. Deshalb müsse er sich wehrhaft zeigen. Mehr Sicherheit bedeute keine Gefahr für Demokratie, sondern schütze diese. Gauck sprach sich auch für ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands etwa in der Nato oder Uno aus.



Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten. Als Favorit gilt der gemeinsame Kandidat von Union und SPD, Außenminister Steinmeier. Gauck tritt nicht noch einmal an.