Abschiedsrede in Chicago Obama verlangt von Amerikanern Einsatz für die Demokratie

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat an seine Landsleute appelliert, sich an der der Weiterentwicklung von Staat und Demokratie in den USA zu beteiligen. In einer Abschiedsrede in Chicago kritisierte er auch seinen Nachfolger Donald Trump, allerdings nur unterschwellig.