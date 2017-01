Abschiedsrede Obama fordert Einsatz für Demokratie

Obama bei seiner Abschiedsrede in Chicago. (Nicholas Kamm / AFP)

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner in seiner Abschiedsrede aufgerufen, sich bei der Weiterentwicklung von Staat und Demokratie einzubringen. Kritik an den Ankündigungen seines Nachfolgers Donald Trump gab es nur unterschwellig - etwa wenn Obama vor einer Ausgrenzung muslimischer Amerikaner warnte.

Obama sagte vor Anhängern in seiner Heimatstadt Chicago, die Demokratie sei gefährdet, wenn man sie als selbstverständlich ansehe. Die nötigen Änderungen und Fortschritte für das Land könnten nur erreicht werden, wenn die Bürger diese einforderten und bei ihrer Umsetzung mitarbeiteten. Obama forderte weitere Anstrengungen, um die soziale Benachteiligung schwarzer Amerikaner zu beenden. Nötig seien unter anderem Reformen im Justizsystem, sagte der scheidende Präsident. Er wandte sich auch gegen eine Ausgrenzung muslimischer Amerikaner. Diese seien ebenso patriotisch wie alle anderen Bürger. Der Präsident betonte, auch der durchschnittliche weiße Amerikaner, der sich oft durch die Globalisierung und technische Umwälzungen bedroht sehe, müsse Unterstützung finden.



Obama wird am 20. Januar vom Republikaner Trump abgelöst. Der designierte Präsident will heute in New York eine Pressekoferenz abhalten - seine erste seit Juli vergangenen Jahres.