Abschiedsrede Obama ruft Landsleute zum Einsatz für Demokratie auf

Obama bei seiner Abschiedsrede. (Nicholas Kamm / AFP)

Der scheidende US-Präsident Obama hat die Amerikaner in seiner Abschiedsrede zur Einheit und Toleranz aufgerufen.

Obama sagte vor Anhängern in seiner Heimatstadt Chicago, die Demokratie könne nur funktionieren, wenn das Land zusammenstehe. Die Bürger müssten die nötigen Änderungen einfordern und bei deren Umsetzung mitarbeiten. Obama betonte, die soziale Benachteiligung schwarzer Amerikaner müsse beendet werden. Nötig seien unter anderem Reformen im Justizsystem. Der scheidende Präsident unterstrich aber auch, der durchschnittliche weiße Amerikaner, der sich oft durch die Globalisierung und technische Umwälzungen bedroht sehe, müsse Unterstützung finden. Obama übergibt sein Amt am 20. Januar an den Unternehmer Trump.



Der Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, der CDU-Politiker Kiesewetter, bescheinigte Obama, die USA zwar aus der Rezession geführt zu haben. Jetzt komme es aber darauf an, der tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft entgegen zu wirken, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk. Dazu müsse der künftige Präsident Vertrauen herstellen. Allerdings gebe die Regierungsbildung von Trump Anlass zur Sorge.