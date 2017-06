Dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss überhaupt einmal die Arbeit der Nachrichtendienste bei der technischen Überwachung im digitalen Zeitalter unter die Lupe nahm, das war für sich genommen schon aller Ehren wert und längst überfällig. Nicht immer war es eine Freude und die Zahl der Stolpersteine hoch – vom massiven, teils verständlichen, teils aber auch geradezu albernen Geheimhaltungsinteresse über die Schwierigkeit, die Puzzle-Teile zusammenzufügen bis hin zur Grundproblematik, dass die Kooperationswilligkeit bei der Aufklärung der Geschehnisse begrenzt blieb. Und das ganz besonders aufseiten der Briten und der USA, den anderen Beteiligten bei Kooperationen wie Eikonal, Glotaic und MonkeyShoulder.

Viele der Dokumente, die Edward Snowden an Medien weitergab, bedurften einer genaueren Erläuterung und Analyse. Einiges ist klarer geworden – dass der Bundesnachrichtendienst keineswegs ein Kind von Traurigkeit ist, dass er juristisch das Recht hochgradig fragwürdig interpretiert hat, um sich selbst noch attestieren zu können, dass schon in Ordnung gehen würde, was er tut.

In der Tradition der verschwiegenen Gemeinschaft

Und klar ist auch geworden, dass die Beamten im Bundesnachrichtendienst, ganz in der Tradition der verschwiegenen Gemeinschaft der Nachrichtendienstler agierend, durchaus vorhandene Zweifel an ihrem Tun lieber wegschwiegen, als sie nach oben zu melden, bis ins Kanzleramt und ins Parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste des Bundestages.

Allein das festgestellt zu haben, dafür hat sich der Untersuchungsausschuss gelohnt. Kein Bundestagsabgeordneter, keine Kanzlerin, kein Kanzleramtsminister und kein Mitarbeiter der Abteilung 6 im Kanzleramt kann künftig so wegschauen, wie das in der Vergangenheit getan wurde, frei nach dem Motto: Nicht wissen schützt mich.

Da ist es traurig, dass es nach wie vor eigentlich keine ernsthaften Konsequenzen bei der Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst gab. Der Geheimdienstkoordinator und der Leiter der BND-Aufsichtsabteilung, beide sind noch im Amt. Jeder Lebensmittelkontrolleur wäre bereits lange abberufen worden, hätte er so geschlampt wie diese beiden, hätte er seine Vorgesetzten so unvollständig über die Realität in dem beaufsichtigten Bereich informiert.

Nicht alles gut gelaufen im Ausschuss

Aber auch im Ausschuss ist längst nicht immer alles gut gelaufen. Teilweise verrannte sich die Mini-Opposition in Nebenbaustellen, während vor allem Abgeordnete der Unionsparteien vorwiegend damit beschäftigt waren, die Nachrichtendienste und ihre Aufsicht zu exkulpieren. Man hätte sich von der Legislative mehr Selbstbewusstsein, mehr Eigenständigkeit gewünscht – gerade bei diesem Untersuchungsgegenstand, der in seiner Natur der modernen Demokratie so fremd scheint. Vielleicht klappt das beim nächsten Untersuchungsausschuss zu Geheimdienstarbeiten – denn dass dies nicht der Letzte zum Thema war, das scheint am Ende des NSA-Untersuchungsausschusses doch deutlich wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher.