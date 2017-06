So viele strahlende Gesichter am Ende eines EU-Gipfels gab es schon lange nicht mehr. Mit dem Höhepunkt am Nachmittag: die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emanuel Macron. Letzterer wiederum war zugleich auch der heimliche Star des Gipfels. Gleich einem europäischen Barack Obama hat Macron dem letzten Treffen der 28 vor der Sommerpause viel Glanz verlieren. Dass die EU derzeit wieder vor Zuversicht strotzt, ist auch dem jungen Präsidenten aus Frankreich zu verdanken.

Denn hinter Europa liegen schwere Zeiten. Der Vormarsch der Populisten, der Wahlsieg von Donald Trump in den USA und vor allem die Brexitentscheidung der Briten hatten die EU in eine tiefe Krise gestützt. Noch vor wenigen Monaten lag die Union - zumindest in der eigenen Wahrnehmung - faktisch am Boden. Wollte sich nur noch auf ein paar zentrale Projekte konzentrieren. Alle Debatten über die Zukunft bis hin zu möglichen Vertragsveränderungen hatten sich die 27 faktisch verboten.

Davon kann längst keine Rede mehr sein. Außenpolitisch sucht die Union energisch nach einem neuen Profil und gibt sich selbstbewusst, auch gegenüber den USA. Der Kampf gegen den Terror, der Aufbau einer Verteidigungsunion, die geräuschlose Verlängerung der Sanktionen gegen Russland, der Abschluss neuer Handelsverträge inklusive schärferer Antidumpingwaffen. Die Union zeigt derzeit klare Kante und Profil.

EU sollte gelassen bleiben

Das ist zunächst einmal erfreulich. Vielen musste erst wieder klar werden, dass die EU - bei all ihren Schwächen - ein großartiges und wertvolles Projekt ist. Das jedoch auch gepflegt und verteidigt werden muss. Erst der Brexit und ein verstörender US-Präsident Trump haben hier für die notwendige Einsicht gesorgt.

Gleichzeitig würde der Union aber auch ein Stück mehr Gelassenheit gut tun. Genauso, wie vor ein paar Monaten nicht der Anfang vom Ende gedroht hat, steht ihr jetzt auch nicht ein neuer Frühling bevor, aller Gipfeleuphorie zum Trotz. Der neue Hoffnungsträger Macron etwa muss innenpolitisch erst einmal seine Reformfähigkeit beweisen, bevor er europapolitisch an Gestaltungskraft gewinnt.

Die anstehende Reform der Wirtschafts- und Währungsunion birgt reichlich Sprengstoff; gerade auch für das deutsch-französische Verhältnis. Bei der Migrationspolitik wiederum bleibt die EU tief gespalten, eine Annäherung ist - trotz der enormen Bedeutung des Themas - nicht einmal in Ansätzen erkennbar. Der neuen Europabegeisterung droht schon bald der nächste Härtetest.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.