Um sich lebendig zu fühlen, tanzen sie die Nächte durch und geben sich gegenseitig Halt - aber die Feier, die eigentlich einen neuen Lebensabschnitt eröffnen soll, endet tragisch.

Regie: Silke Hildebrandt

Mit Julia Riedler, Birte Schnöink, Ole Lagerpusch und Johannes Kienast



SWR 2016

Länge: 49'37

Marie T. Martin, geboren 1982 in Freiburg i. Breisgau, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und lebt in Köln. Sie erhielt diverse Auszeichnungen, u.a. das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium, das sechsmonatige Istanbul-Stipendium der Stadt Köln, den Grimmelshausen-Förderpreis sowie Aufenthaltsstipendien im Künstlerhaus Edenkoben und im Literarischen Colloquium Berlin.