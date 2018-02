Die 23. Olympischen Winterspiele in Südkorea sind beendet.

IOC-Präsident Bach sprach in Pyeongchang die offizielle Formel und lud die Jugend der Welt zu den nächsten Winterspielen in vier Jahren in Peking ein. Er würdigte in seiner Abschlussrede die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea. Bach bezeichnete die Wettkämpfe in Pyeongchang zudem als "Spiele der neuen Horizonte". Anschließend wurde die Olympische Flamme gelöscht.



Zuvor hatte es eine feierliche Schlusszeremonie gegeben. Dabei zogen noch einmal alle Sportler gemeinsam ins Olympiastadion ein. Die deutsche Fahne wurde von Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff getragen. Sein Team hatte zuvor im Finale gegen Russland zwar verloren, die Silbermedaille ist jedoch der bisher größte Olympia-Erfolg in der deutschen Eishockey-Geschichte.



Am letzten Wettkampftag erkämpften sich zudem die deutschen Bobfahrer zwei Medaillen. Francesco Friedrich gewann mit seinen Mannschaftskollegen Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis im Viererbob die Goldmedaille. Silber ging an Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödinger und Eric Franke.



In der Medaillenwertung landete Deutschland hinter Norwegen auf Rang zwei. Bundesinnenminister de Maizière gratulierte dem deutschen Olympia-Team. Mit 31 Medaillen, darunter 14 aus Gold, habe das deutsche Team einen grandiosen Erfolg erzielt.



In knapp zwei Wochen beginnen in Pyeongchang die Paralympics.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.