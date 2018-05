Nach dem Ermittler-Bericht zum Absturz einer Passagiermaschine über der Ukraine im Jahr 2014 hat der französische Präsident Macron Russland aufgerufen, aktiv bei der Aufklärung des Falles mitzuarbeiten.

Macron äußerte sich nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in der Nähe von Sankt Petersburg. Von Putin verlautete lediglich, man werde das Dokument eingehend analysieren.



In dem im niederländischen Bunnik vorgestellten Bericht internationaler Ermittler heißt es, die Passagiermaschine sei durch eine Rakete aus den Beständen der russischen Armee abgeschossen worden. Zahlreiche Fotos, Videos und Zeugenaussagen belegten dies.



Bei dem Absturz der malaysischen Passagiermaschine waren alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die meisten waren Niederländer. Russland weist alle Vorwürfe zurück und macht die Ukraine verantwortlich.

