Experten für Familienrecht empfehlen, die gemeinsame Elternschaft lesbischer Paare rechtlich zu stärken.

Eine vom Bundesjustizministerium eingesetzte Kommission unter dem Vorsitz der früheren Bundesrichterin Hahne legt heute ihren Abschlussbericht vor. In dem Papier, das dem Deutschlandfunk vorliegt, ist der Status einer "Mit-Mutterschaft" vorgesehen. Dies würde bedeuten, dass die Lebenspartnerin - oder künftig auch die Ehefrau - einer Mutter von Geburt an ebenfalls als Elternteil gelten kann. Bisher ist dafür noch eine Adoption nötig. Für Kinder soll zudem das Recht auf die Kenntnis der eigenen Abstammung erweitert werden. Justizminister Maas erklärt zur Begründung im Vorwort des Berichts, die alten Konzepte des Familienrechts passten oft kaum noch in unsere Zeit.