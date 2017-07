Bundesjustizminister Maas hat eine breite Debatte über die Reform des deutschen Abstammungsrechts gefordert.

Der SPD-Politiker sagte, die soziale Wirklichkeit der Familien-Modelle verändere sich und das Recht müsse mit diesem Prozess Schritt halten. Das erfordere eine intensive Diskussion. Maas nahm in Berlin den Abschlussbericht der von ihm eingesetzten Kommission entgegen. In diesem schlagen die Experten eine "moderate Fortentwicklung" des Abstammungsrechts vor. Ziel sei es, angemessene Regelungen für solche Familien zu finden, die nicht den traditionellen Modellen entsprächen. Hintergrund für die Einsetzung der Kommission vor zwei Jahren waren vor allem Entwicklungen in der Reproduktions-Medizin sowie die wachsende Vielfalt an Familien-Konstellationen.