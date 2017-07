Bundesjustizminister Maas hat eine breite Debatte über die Reform des deutschen Abstammungsrechts gefordert.

Der SPD-Politiker sagte, die soziale Wirklichkeit der Familien-Modelle verändere sich und das Recht müsse mit diesem Prozess Schritt halten. Das erfordere eine intensive Diskussion. Maas nahm in Berlin den Abschlussbericht der von ihm eingesetzten Kommission entgegen. Darin plädieren die Experten für grundlegende Reformen. Sie schlagen vor, dass künftig generell von der "rechtlichen Eltern-Kind-Zuordnung" gesprochen werden sollte statt vom Abstammungsrecht.



Die genetische Abstammung sei nur noch eines unter mehreren Prinzipien der Zuordnung, heißt es in dem Bericht. Die Zuordnung von Eltern und Kindern ist gerade für gleichgeschlechtliche Paare von Bedeutung, da ihnen die natürliche Fortpflanzung ohne fremde Hilfe nicht möglich ist. So empfehlen die Experten etwa den Begriff der "Mit-Mutter" für lesbische Paare.



Vor allem angesichts der Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin hatte das Justizministerium bewogen, 2015 den "Arbeitskreis Abstammung" einzusetzen. Die Kommission unter dem Vorsitz der ehemaligen Familienrichterin Hahne hat insgesamt 91 Thesen aufgestellt - als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den Gesetzgeber.