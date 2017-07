Absturz in Mali

Die beiden in Mali getöteten deutschen Soldaten sollen in ihrer Heimatkaserne im nordhessischen Fritzlar mit einen Trauerakt geehrt werden.

Ein Termin stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Die Leichen würden am Samstagabend nach Deutschland überführt und zum Militärflughafen nach Köln gebracht. Die beiden Soldaten waren am Mittwoch in Mali mit einem Hubschrauber abgestürzt. Die Ursache wird noch untersucht.