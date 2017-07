Der Linken-Verteidigungspolitiker Neu hat nach dem Tod zweier Bundeswehr-Soldaten in Mali ein Ende des Einsatzes in dem afrikanischen Land gefordert.

Dieser hätte so gar nicht stattfinden dürfen, sagte der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Deutschland habe in dem Land keine Sicherheitsinteressen. Stattdessen werde mit der Mission nur die deutsch-französische Partnerschaft bedient. Neu betonte, Bundesverteidigungsministerin von der Leyen trage die politische Verantwortung für das Unglück. Wenn sie die Bundeswehr weltweit an Konfliktplätzen einsetzen wolle, müsse sie für eine angemessene personelle und technische Ausstattung sorgen.



Die Verteidigungsministerin hatte gestern Abend erklärt, der Tod der beiden Soldaten in Mali habe sie tief getroffen. Experten der Bundeswehr sollen nun klären, warum sie mit einem Kampfhubschrauber vom Typ Tiger rund 70 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao abstürzten.