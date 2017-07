Im afrikanischen Mali sind zwei Bundeswehrsoldaten beim Absturz ihres Kampfhubschraubers ums Leben gekommen.

Vize-Generalinspekteur Rühle erklärte, es lägen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der Routine-Flugbetrieb mit den Tiger-Hubschraubern werde bis auf weiteres ausgesetzt. Experten der Bundeswehr sollen heute nach Mali fliegen, um die Ursache zu ermitteln. Die Bundeswehr beteiligt sich dort an einer UNO-Friedensmission. Der Norden des Landes wurde vor fünf Jahren vorübergehend von islamistischen Extremisten und anderen Rebellen kontrolliert. Derzeit sind mehr als 800 deutsche Soldaten an dem Einsatz in Mali beteiligt.