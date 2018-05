Der Deutsche Ärztetag hat sich im Grundsatz für einen Erhalt des Werbeverbotes für Abtreibungen ausgesprochen.

Nötig seien lediglich maßvolle Änderungen, heißt es in einer in Erfurt verabschiedeten Entschließung. Es müsse sichergestellt werden, dass Mediziner nicht bestraft würden, die über ihre Bereitschaft informierten, gesetzlich zulässige Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Die in Deutschland entwickelten Strukturen mit qualifizierten Beratungsstellen und Hilfsangeboten seien weiter zu fördern, heißt es weiter.



Anlass für die Debatte ist ein Gerichtsurteil gegen eine Gießener Ärztin. Sie wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf der Webseite ihrer Praxis über die Durchführung von Abtreibungen informiert hatte. Dem Bundestag liegen Anträge zur Streichung oder Überarbeitung des Paragrafen 219a vor, der Werbung für Abtreibungen in grob anstößiger Weise oder des Vermögensvorteils wegen unter Strafe stellt. Die Union will den Passus beibehalten.



Über einen Arzt aus Niederbayern, der auf Beratungsschein Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, hat Susanne Lettenbauer für den Dlf berichtet.

