In der Bundesregierung gibt es offenbar einen Kompromiss in der Frage des umstrittenen sogenannten "Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche".

Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach haben Gesundheitsminister Spahn, Kanzleramtschef Braun sowie Justizministerin Barley und Frauenministerin Giffey vereinbart, den Strafrechtsparagrafen 219a unverändert zu lassen und einen Ausnahmetatbestand hinzuzufügen. Dieser solle gewährleisten, dass sich Frauen in Notlagen besser informieren könnten. Des weiteren solle eine Strafverfolgung von Ärzten, die neutral über Schwangerschaftsabbrüche informieren, ausgeschlossen werden. Die Koalitionsfraktionen seien noch nicht in den Kompromissvorschlag eingebunden, heißt es weiter.



Über das Werbeverbot wird seit Monaten diskutiert. Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Abtreibungen wegen Vermögensvorteils oder in grob anstößiger Weise.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.