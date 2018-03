Union und SPD im Bundestag streiten weiter über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.

Der familienpolitische Sprecher der Union, Weinberg, sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die SPD habe in einer Nacht- und Nebelaktion einen Entwurf mit Maximalforderungen eingebracht, der die Union in einer ihrer Grundüberzeugungen vor den Kopf stoße.



Die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Winkelmeier-Becker, sprach von "keinem vertrauenvollen Start" in eine neue Koalition. In einer Pressemitteilung warnte sie, Werbung zur Tötung ungeborenen Lebens werde der Schwere des Konfliktes für Frauen in Notsituationen nicht gerecht.



Die SPD hatte einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem sie den Paragrafen 219a Strafgesetzbuch abschaffen will. Unterstützt wird das Vorhaben von der Linken und den Grünen, die FDP will das Werbeverbot abmildern.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.