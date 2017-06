Beim Konflikt um die Luftwaffenbasis Incirlik geht es nur vordergründig um die Startmöglichkeiten für sechs Tornado-Aufklärungsflugzeuge und eine reiselustige Gruppe Verteidigungspolitiker aus dem Bundestag. Es geht um die Frage, ob sich die Türkei den Werten, für die unter anderem das NATO-Bündnis steht, auch verpflichtet fühlt.

Das unbestreitbare Recht von Parlamentariern, sich über die Einsatzbedingungen von Soldaten zu informieren, ist ein wesentlicher Bestandteil einer parlamentarischen Demokratie. Die Sorge um Menschen, die mit einem politischen Auftrag in Marsch gesetzt wurden, ist eine vornehme Pflicht der Parlamentarier, gleich welchen Landes. Die Inhaftierung von Journalisten, die ihrem Job nachgehen, dem der Berichtens und Kommentierens, ist ein weiterer Verstoß gegen die Wertvorstellungen des westlichen Bündnisses.

Auf der anderen Seite gehört das Gewähren von Asyl für Menschen, die aus politischen Gründen mit dem vagen Vorwurf der Sympathie für einen nicht wirklich aufgeklärten Putschversuch verfolgt werden, zum rechtsstaatlichen Kern demokratischer Staaten. Die Türkei hat mit der Kritik an der Asylgewährung für türkische Soldaten diese Wertvorstellungen wiederum verlassen. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Die Türken fegen noch die Startbahn

Incirklik ist also ein Synonym für ein Auseinanderdriften der Türkei und EU-Europas. Die Bundesregierung hat viel Geduld bewiesen und immer wieder versucht, Brücken zu bauen. Wir wissen jetzt, dass das nicht gelingen konnte. In Ankara wollte diesen Schulterschluss keiner mehr. Deswegen greift die Befürchtung, die Türkei könne den Abzug der Bundeswehr administrativ behindern, nicht. Die Türken fegen eher noch die Startbahn.

Wenn das aber so ist, kann das kein bilaterales Problem zwischen Deutschland und der Türkei sein. Es ist verwunderlich, wie still sich NATO und EU im konkreten Fall verhalten. Denn die Türkei bewegt sich auch in anderen Bereichen von den Bündnissen westlicher Prägung weg. Sie bekämpft in Syrien und dem Irak Gruppen, die die NATO, auch Deutschland, unterstützen. Sie unterstützt andererseits zumindest teilweise Gruppen in der Region, die die NATO-Staaten sehr kritisch sehen. Immer wieder macht Präsident Erdogan Russlands Präsident Putin Avancen für eine engere Zusammenarbeit auf Kosten der Allianz. Erst in dieser Woche hat sich die Türkei offen auf die Seite Katars geschlagen, das wegen seiner Unterstützung für Terrorgruppen von den Nachbarn isoliert wird. Wenn auch diejenigen, die isolieren, nicht im Verdacht stehen, westliche Werte hochzuhalten, ist die Türkei auch da nicht auf der Seite der Verbündeten. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Türkei sich um die Bündnissolidarität wenig schert.

Kein Brückenkopf in die islamische Welt mehr

So ist es richtig, dass die EU Planungen ohne die Türkei vorantreibt. Gerade im Bereich der Sicherheitspolitik intensiviert sie die Zusammenarbeit, dazu gab es in dieser Woche weitere Ankündigung. Da geht es im Kern um die Bündelung der Mittel für die Sicherheit. Das sollen die Mittel effektiver eingesetzt werden. Die EU-Staaten wollen damit neue Akzente in der euro-atlantischen Debatte um das Ziel, zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für die Sicherheit auszugeben, setzen. Gleichzeitig zeigt dies aber auch der Türkei, dass sie nicht zwingend in den europäischen Sicherheitsüberlegungen eine Rolle spielt.

Mit ihren politischen Orientierungen ist die Türkei auch nicht mehr der Brückenkopf in die islamische Welt. Mit diesem Argument hat man der Türkei immer manches nachgesehen. Jetzt aber wird die Türkei zum Teil der nah-östlichen, der islamischen Welt. Daraus entstehen diese Konflikte, die jetzt offenbar werden. Der Westen sollte zu erkennen geben, dass er nun verstanden hat.

Machen die EU-Beitrittsverhandlungen vor dieser Kulisse noch Sinn? Oder warten EU und Ankara nur darauf, dass möglichst der andere die Gespräche abbricht? Es wäre auch möglich, einmal darüber öffentlich nachzudenken, ob die NATO die Mitgliedschaft der Türkei – vielleicht vorerst – suspendiert.

Das ist eine Sprache, die Präsident Erdogan versteht. Und es würde eindeutig klar, dass sich Europa nicht am Nasenring durch die weltpolitische Arena führen lässt, wenn es um die Grundlagen der demokratischen Ordnung geht.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.