Acht Jahre Partnerschaft Obama bedankt sich bei Merkel

US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel (dpa picture-alliance, Bernd von Jutrczenka)

In einer seiner letzten Amtshandlungen hat der scheidende US-Präsident Obama weitere Häftlinge aus dem Gefangenenlager Guantánamo entlassen.

Drei Männer wurden an die Vereinigten Arabischen Emirate überstellt, einer nach Saudi-Arabien. Damit werden in dem US-Militärgefängnis auf Kuba noch 41 Personen festgehalten, 26 von ihnen ohne Anklage. Obama warf dem Kongress vor, die Schließung Guantánamos verhindert zu haben und dadurch amerikanische Steuergelder zu verschwenden. Zu Beginn seiner Amtszeit vor acht Jahren hatte er versprochen, das Lager aufzulösen.



In einem Telefongespräch verabschiedete sich Obama von Bundeskanzlerin Merkel. Das Weiße Haus erklärte, es sei Obama wichtig gewesen, dass er sein letztes Auslandstelefonat als Präsident mit Merkel führe. Er habe sich für acht Jahre der Freundschaft und der Partnerschaft bedankt.