Bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychatrie jetzt Medikamente auch in nicht so schweren Fällen.

Dafür wurden die Leitlinien aktualisiert. Bisher war darin nur vorgesehen, schwere Fälle der Aufmerksamkeit-Defizit oder Hyperaktivitätsstörung mit Medikamenten wie Ritalin zu behandeln. Laut einem Sprecher des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim hat sich aber herausgestellt, dass die Syptome auch in weniger schweren Fällen nicht allein mit Verhaltenstherapie und Anleitung der Eltern in den Griff zu kriegen sind.



ADHS zählt zu den häufigsten diagnostizierten neuropychischen Störungen in der westlichen Welt. Die Betroffenen sind oft hibbelig, können sich nur schwer länger konzentrieren und ihre Gefühle nicht so gut kontrollieren. Die genauen Ursachen sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.