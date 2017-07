Bei einem starken Erdbeben sind auf der griechischen Insel Kos zwei Touristen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der griechischen Behörden handelt es sich um Urlauber aus der Türkei und Schweden. Mindestens 120 Menschen wurden verletzt. Der Staatsrundfunk berichtet über erhebliche Sachschäden. Zahlreiche Häuser seien eingestürzt, ebenso wie Mauern der Burg in der Altstadt von Kos. Das Hafenviertel wurde den Angaben zufolge überschwemmt. - Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 6,7 an. Das Epizentrum lag in der Nähe der türkischen Stadt Bodrum. Von der Südwestküste der Türkei wurden bislang keine Schäden gemeldet.