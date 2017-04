In Ägypten sind durch zwei Anschläge auf die christliche Minderheit mindestens 36 Menschen getötet worden.

In Alexandria starben nach Angaben des Geundheitsministeriums elf Menschen, etwa 30 wurden verletzt. Staatliche Medien berichten, ein Selbstmordattentäter habe an einer koptischen Kirche einen Sprengsatz gezündet.



Wenige Stunden zuvor explodierte in einer Kirche in Tanta in Nordägypten eine Bombe. Dabei wurden mindestens 25 Menschen getötet und 60 verletzt.



Die Terror-Gruppe "Islamischer Staat" reklamierte beide Anschläge für sich.



Islamistische Extremisten haben wiederholt Christen in Ägypten angegriffen. Im Dezember starben bei einem Anschlag auf die koptische Kathedrale in Kairo 25 Menschen.