In Ägypten sind 13 Mitglieder einer mutmaßlichen Terrorzelle festgenommen worden.

Laut dem Innenministerium in Kairo sollen sie in vier nördlichen Provinzen Anschläge auf staatliche und christliche Einrichtungen geplant haben. Sicherheitskräfte hätten zudem zwei Bauernhöfe in Alexandria und der Nachbarprovinz Beheira entdeckt, in denen Sprengsätze hergestellt und Waffen gelagert worden seien, hieß es.



Am Palmsonntag waren bei Anschlägen auf zwei koptische Kirchen insgesamt 45 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die Terrormiliz IS reklamierte die Taten für sich und drohte mit weiteren Anschlägen. Die ägyptische Regierung verhängte einen dreimonatigen Ausnahmezustand.