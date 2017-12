In Ägypten sind 15 Menschen hingerichtet worden.

Die Männer seien von einem Militärgericht in dem nordafrikanischen Land verurteilt und gehängt worden, wurde aus Sicherheitskreisen erklärt. Demnach wurden sie für schuldig befunden, 2013 an der Tötung von insgesamt neun Armeemitgliedern in der Unruheregion Sinai beteiligt gewesen zu sein. Dort kommt es immer wieder zu Attacken auf Sicherheitskräfte. In der Region, die zu weiten Teilen militärisches Sperrgebiet ist, ist auch ein Ableger der Terrormiliz IS aktiv.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.