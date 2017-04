Durch einen Bombenanschlag auf eine koptische Kirche in Nordägypten sind nach jüngsten Angaben mindestens 21 Menschen getötet worden.

Das Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Verletzten inzwischen mit 50 an. In der Kirche der Stadt Tanta hatten Gottesdienstbesucher Palmsonntag gefeiert und sich damit auf das Osterfest vorbereitet. Ein Sprecher des Außenministeriums sprach von Terrorismus und einer widerwärtigen Tat gegen alle Ägypter. Etwa zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung sind koptische Christen. Islamische Extremisten haben wiederholt Anschläge auf sie verübt. Im Dezember starben bei einem Bombenanschlag auf die koptische Kathedrale in Kairo 25 Menschen.