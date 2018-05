Amnesty International wirft Ägypten vor, willkürlich Isolationshaft als Strafe gegen politische Gefangene einzusetzen.

Regierungskritiker, Menschenrechtsverteidiger und Journalisten würden teilweise monatelang in Einzelzellen ohne jeglichen sozialen Kontakt eingesperrt, heißt es in einem neuen Bericht der Organisation. Der AI-Generalsekretär für Deutschland, Beeko, sagte, Isolationshaft in Ägypten bedeute schwerste körperliche und psychische Misshandlungen. Er sprach von unmenschlichen Methoden der Wärter.



Für den Report hat Amnesty zwischen März 2017 und April 2018 mehr als 90 Interviews mit Familienangehörigen von 27 Inhaftierten sowie mit neun ehemaligen Gefangenen geführt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.