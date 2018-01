Der Menschenrechtspreis von Amnesty International in Deutschland geht dieses Jahr an das Nadeem-Behandlungszentrum für die Opfer von Gewalt und Folter in Kairo.

Zur Begründung hieß es, unter schwierigsten Bedingungen versorgten die Mitarbeiter Folterüberlebende medizinisch und psychologisch und machten schwere Menschenrechtsverletzungen öffentlich. Die Verleihung soll am 16. April in Berlin stattfinden. Das Nadeem-Zentrum ist den Angaben zufolge die einzige Anlaufstelle für Misshandelte in ganz Ägypten. Seit mehr als 20 Jahren dokumentiert es Folter durch ägyptische Sicherheitskräfte.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.